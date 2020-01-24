Главе ростовского Минздрава Быковской предъявили обвинения, ей грозит до 7 лет тюрьмы

Ростов-на-Дону, 24 января. Главе Минздрава Ростовской области Татьяне Быковской предъявили официальное обвинение в превышении должностных полномочий.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Быковской инкриминируют совершение тяжкого преступления по статье ст. 286 ч. 2 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Речь идет о нарушениях при проведении централизованных закупок для нужд больниц по вывозу медицинских отходов. Тендер выиграло ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», и этому, по версии правоохранителей, поспособствовала Быковская, воспользовавшись своим служебным положением. По данной статье чиновнице грозит до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ростовский Минздрав Быковская возглавляет с 2004 года. В ноябре она была задержана и отправлена под домашний арест. Ее заместитель по общим вопросам Станислав Беседовский был арестован.