Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Москва, 24 января. Максим Орешкин и Владимир Мединский назначены помощниками президента РФ. Указы об этом подписал глава РФ Владимир Путин. Документы были опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Орешкин ранее возглавлял министерство экономического развития, а Мединский был министром культуры. Теперь главой МЭР стал Максим Решетников, а пост Мединского заняла Ольга Любимова.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил президенту, что возглавляемый им кабинет министров в полном составе уходит в отставку. 16 января новым премьер-министром РФ по представлению Путина был утвержден Михаил Мишустин, после этого глава государства подписал указ о назначении его главой правительства. Медведев в свою очередь занял должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

21 января президент РФ подписал указ о составе нового кабмина. Согласно тексту документа, должностей министров в обновленном кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков и Ольга Васильева.