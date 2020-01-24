Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей экс-помощницы

Москва, 24 января. Известная российская актриса и героиня нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус стала жертвой бывшей помощницы-мошенницы. Об этом она рассказала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Актриса призналась, что в течение длительного времени ее обманывала помощница по имени Елена. Именно она помогала Асмус со всеми звонками, интервью и съемками. Однако вскоре сотрудничество было прекращено.

«Но несколько месяцев назад мы перестали работать. И вообще не общались с тех пор», — рассказала Кристина.

Однако спустя некоторое время выяснилось, что уже экс-помощница после прекращения сотрудничества продолжала вести переговоры от имени Асмус и откладывала встречи, интервью и участие в съемках, мероприятиях, встречах. По словам артистки, Елена объясняла многочисленные отказы актрисы в участие в том или ином мероприятии ее болезнью или отсутствием свободного времени в графике, передает «Газета Кемерова».

Кристина Асмус призналась, что в настоящее время чувствует неловкость «перед организаторами и заказчиками, которые на нее рассчитывали и которых водили за нос долгое время».

«И я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты на мое имя», — подчеркнула она.

Она также извинилась перед всеми за «игнор и кидалово со стороны бывшего представителя».

«В общем, фильм «Текст» воплотился в моей жизни», — резюмировала артистка, ее слова цитирует «Вечерняя Москва».

Подписчики Асмус поддержали ее, объяснив поведение Елены обычной завистью.

«Ваша Лена Вам завидовала, что Вы актриса, а она нет! Вот и решила поиграться напоследок в важного человека», — пояснил dmitry.leonov.

«Не волнуйся. Нормальные все поймут. Все будет хорошо», — поддержал alekseytia6.

«Очень нечистоплотная история. Хочется поддержать добрым словом и пожелать только надежных и верных профессионалов и людей рядом», — цитирует «Пятый канал» другого подписчика.

Кристина Асмус сыграла роль Нины в нашумевшем фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, напоминает «Газета.ru». Кинокартина получила широкое обсуждение из-за постельной сцены с участием героини сериала «Интерны».

Многие зрители стали требовать лишить знаменитость родительских прав, что стало полной неожиданностью для самой актрисы и членов съемочной группы. Супруг актрисы Гарик Харламов — комик и резидент Comedy Club — не стал возражать против участия супруги в секс-сцене. По слова Харламова, он прекрасно понимал, как важен для его жены фильм «Текст». Ранее режиссер фильма рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену.