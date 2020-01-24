Аркатов и Бредихин уверены, что США пора отправить своих солдат из Ирака домой

Текущая деятельность США в Ираке — это не борьба с терроризмом, а распоряжение оккупированной территорией; американцам пора домой. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог Иван Аркатов.

Прекращение операции

Операция так называемой международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена в Российской Федерации) на территории Ирака до сих пор приостановлена. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Операции коалиции были в своем большинстве приостановлены в Ираке, поскольку мы сосредоточены на обеспечении безопасности сил (после ответной реакции со стороны Ирана. — Прим. ФАН)», — заявил дипломат.

Кроме того, Соединенные Штаты ведут переговоры с иракским правительством после заявлений Багдада о необходимости вывести американские войска. Требование об уходе военных США к парламенту Ирака выдвинул лично исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди после того, как США на территории государства убили командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Нападение на иранского военачальника Багдад расценил как нарушение условий размещения американских сил. Депутаты проголосовали за вывод американских войск с территории страны.

Возобновление операций будет зависеть «от того, как иракское правительство будет сотрудничать с нами», заметил Джеффри.

Мечта иракского народа

Как отметил Антон Бредихин, вывод американских войск — великая мечта иракского народа. Уж слишком загостились американцы, пора и честь знать, считает эксперт.

«Их текущая деятельность — это даже не борьба с терроризмом, а распоряжение оккупированной территорией. Президент США Дональд Трамп это прекрасно понимает. Использование Ирака как плацдарма для расшатывания ситуации в сопредельных странах американцами считается нормой. Но это не норма по международным стандартам, войскам НАТО пора домой», — пояснил Антон Бредихин.

Озабоченность безопасностью

По словам Ивана Аркатова, приостановка активных действий американского контингента в Ираке вполне логична. США сами себе осложнили жизнь, нанеся удар по иранскому генералу Сулеймани. И сейчас они сосредоточены на организации собственной безопасности. Сейчас появилось еще больше заинтересованных лиц в том, чтобы «насолить» военным США, потому что они понимают, что могут получить вознаграждение от Ирана.

«Поэтому вопрос безопасности своих собственных сил особенно актуален сейчас для американцев. Особенно после решения Ирака о выводе всех военных США из страны. Помимо этого, как мы видим, основной целью пребывания американского военного контингента является не борьба с террористами, а решение своих политических и геополитических задач. В первую очередь — держать под контролем данный регион и своим присутствием оказывать давление на власти Ирака и ближайших государств», — рассказал Иван Аркатов.

По мнению эксперта, уход из Ирака для США может стать сильным геополитическим ударом. Кроме того, это успокоит ситуацию в регионе. Но, заметил Аркатов, так легко Соединенные Штаты не сдадутся. Вероятно, они будут всеми возможными ресурсами решать вопрос о том, чтобы контингент остался на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.