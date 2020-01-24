В США вынесли приговор двум россиянам за киберпреступления

Вашингтон, 24 января. Двух россиян Игоря и Дениса Грушко приговорили в США за киберпреступления. По решению суда каждый получил 12 лет тюрьмы.

33-летний Игорь Грушко и его 29-летний брат Денис проживали в Форт-Лодердейл. Им инкриминировали кражу личной информации с отягчающими обстоятельствами, сговор с целью использования украденных кредитных карт, а также в производство фальшивых кредиток и фальшивых документов, удостоверяющих личность.



При обыске в квартире Грушко были обнаружены десятки считывающих устройств для установки в банкоматах, скрытых камер и другие приспособления для кражи номеров кредиток и производства фальшивых карт-дубликатов. Помимо этого, у братьев нашли целые листы голограмм, которые использовались для производства фальшивых удостоверений личности, сотни поддельных кредиток и тысячи номеров кредитных карт.

Суд счел доказанным то, что братья вступили в сговор со своим знакомым гражданином Украины, 24-летним Вадимом Вознюком, и вместе они похищали частную информацию сотен жителей Флориды. На деньги, полученные преступным путем, сообщники покупали электронику в местных магазинах. Вознюк был приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью использования похищенных кредиток.

