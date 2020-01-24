Екатеринбург, 24 января. Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Ереван, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщил источник в аэропорту «Кольцово».

Airbus поднялся в воздух в 07.35 по екатеринбургскому времени. Самолет сжег часть топлива и в 08.24 приземлился в Екатеринбурге. Как рассказал источник URA.RU, Airbus не смог убрать шасси.

«В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета», — приводит Пятый канал сообщение пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, во время экстренной посадки никто не пострадал. Пассажиров отправили в Ереван другим самолетом, который вылетел в 10.35 по екатеринбургскому времени. В связи с вынужденной посадкой самолета в свердловской транспортной прокуратуре начали проверку, передает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось об экстренной посадке самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Краснодара в Нижний Новгород. Воздушное судно приземлилось в Ростове-на-Дону по причине срабатывания датчика расхода топлива.