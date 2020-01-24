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Ученые в Бельгии нашли способ предотвратить смертельную стадию рака

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Ученые в Бельгии нашли способ предотвратить смертельную стадию рака

Москва, 24 января. Ученые Института экспериментальных и клинических исследований Университета Лувена в Бельгии рассказали, что раковые клетки накапливают липиды.

Ученые в Бельгии нашли способ предотвратить смертельную стадию рака. По их словам, таким образом, они становятся склонными к метастазированию — возникновению вторичных опухолевых очагов. Это, в свою очередь, является смертельной стадией заболевания.

Как пишет издание MedicalXpress, ключевую роль в этом играет специфическая молекула, которую можно отключить и предотвратить формирование метастазов. В ходе научной работы было выявлено, что соединение, которое ученые называют трансформирующим ростовым факторов бета, играет основную роль в накопление липидов и агрессивность раковых клеток.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком. Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Исследователи рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

Ученые в Бельгии нашли способ предотвратить смертельную стадию рака

Также российские ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ лечения онкологических заболеваний посредством фотодинамической терапии.

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Источник: MedicalXpress
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