Москва, 24 января. Ученые Института экспериментальных и клинических исследований Университета Лувена в Бельгии рассказали, что раковые клетки накапливают липиды.

Ученые в Бельгии нашли способ предотвратить смертельную стадию рака. По их словам, таким образом, они становятся склонными к метастазированию — возникновению вторичных опухолевых очагов. Это, в свою очередь, является смертельной стадией заболевания.

Как пишет издание MedicalXpress, ключевую роль в этом играет специфическая молекула, которую можно отключить и предотвратить формирование метастазов. В ходе научной работы было выявлено, что соединение, которое ученые называют трансформирующим ростовым факторов бета, играет основную роль в накопление липидов и агрессивность раковых клеток.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком. Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб». Лекарство применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.

Исследователи рассказали, как ожирение помогает в борьбе с раком. Как объяснили специалисты, это контрастирует с тем фактом, что лишний вес и ожирение повышают риск развития злокачественных опухолей. При этом больные, принимающие ингибитор иммунных контрольных точек, имели риск смертности значительно ниже, чем люди, которые не пили эти таблетки.

Также российские ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ лечения онкологических заболеваний посредством фотодинамической терапии.