Диетолог Даниэла Крел назвала отравляющие организм продукты

Москва, 24 января. Рыба и овощи, которые чаще всего диетологи советуют включить в рацион питания, могут в некоторых случаях навредить организму. Об этом сказала специалист по питанию Баварского потребительского центра Даниэла Крел.

Эксперт назвала полезные продукты, которые в некоторых случаях могут «отравлять» организм. В список вошли консервированные помидоры, в которых, по утверждению Крел, ликопина больше, чем в свежих овощах. Отметим, ликопин — это каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, этот антиоксидант борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и снижает риск развития рака.

«Однако в консервированном продукте проблема в самой банке. Ее внутреннее покрытие содержит бисфенол А. Попадая в еду, он может спровоцировать нарушение гормонального баланса и другие проблемы со здоровьем», — подчеркнула специалист по питанию.

Также она отметила, что нужно с осторожностью относиться к рыбе, например, к рыбе-меч и тунцу, — источнику незаменимых омега-3 жирных кислот. Помимо полезных веществ в ней может содержаться ртуть, количество которой зависит от возраста рыбы. Также в список продуктов, которые могут быть опасны для организма, вошел лосось. Для его выращивания используются антибиотики и пестициды.

По словам Даниэлы Крел, также не нужно регулярно есть рис, так как в этом продукте почти нет каких-либо ценных вещей, зато может присутствовать мышьяк. Вместо белого риса на гарнир лучше готовить цельнозерновой бурый или дикий рис, в котором есть в большом количестве клетчатка, витамины и минералы.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева рассказала, что умеренное потребление майонеза не вредит здоровью, а наоборот, может быть даже полезно. По ее словам, растительное масло, которое входит в состав соуса, помогает поддерживать баланс между плохим и хорошим холестерином.