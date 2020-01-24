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Нарколог Минздрава предостерег Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя

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Нарколог Минздрава предостерег Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя

Москва, 24 января. Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предостерег российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя.

По его словам, употребление спиртных напитков, совмещенное с физическими нагрузками, заканчивается смертью. Нарколог Минздрава предостерег Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя. 

«Мы не в первый раз слышим об Александре. Пить и заниматься спортом категорически запрещено», — сказал он.

Как пишет издание «Рейтинг Букмекеров», врач посоветовал Емельяненко быть осторожным.

22 января российский боец ММА Александр Емельяненко был осужден Анапским городским судом на семь суток по статье о хулиганстве. 3 апреля должен состояться бой между Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat в российской столице. Емельяненко последние несколько дней тренировался в Анапе, готовясь к турниру. Емельяненко задержали за нарушение общественного порядка во время пребывания на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех под Анапой.

В марте 2019 года Александр Емельяненко был задержан после двойного ДТП в Кисловодске. Он находился в состоянии опьянения.

Напомним, что Александру Емельяненко 38 лет, он выступает в тяжелом весе. На его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. в Декабре Емельяненко отправил в нокаут Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии. 

Нарколог Минздрава предостерег Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя

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Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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