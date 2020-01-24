Москва, 24 января. Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предостерег российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя.

По его словам, употребление спиртных напитков, совмещенное с физическими нагрузками, заканчивается смертью. Нарколог Минздрава предостерег Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя.

«Мы не в первый раз слышим об Александре. Пить и заниматься спортом категорически запрещено», — сказал он.

Как пишет издание «Рейтинг Букмекеров», врач посоветовал Емельяненко быть осторожным.

22 января российский боец ММА Александр Емельяненко был осужден Анапским городским судом на семь суток по статье о хулиганстве. 3 апреля должен состояться бой между Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире Absolute Championship Akhmat в российской столице. Емельяненко последние несколько дней тренировался в Анапе, готовясь к турниру. Емельяненко задержали за нарушение общественного порядка во время пребывания на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех под Анапой.

В марте 2019 года Александр Емельяненко был задержан после двойного ДТП в Кисловодске. Он находился в состоянии опьянения.

Напомним, что Александру Емельяненко 38 лет, он выступает в тяжелом весе. На его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. в Декабре Емельяненко отправил в нокаут Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.