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Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны

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Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны

Москва, 24 января. Эксперты Роскачества составили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны, что среди лучших бюджетных гаджетов оказался Realme 5 Pro. По мнению экспертов, девайс имеет не самую выдающуюся камеру и дисплей с малым углом обзора. Кроме того, смартфон отличается мощным процессором, большим экраном, а также привлекательной ценой — около 16 тысяч рублей.

Кроме того, исследователи выделили Honor 20 Pro. По их мнению, он немного проигрывает другим моделям по качеству съемки, но имеет достаточную производительность, влагозащиту и высокую автономность. При этом Honor во многим характеристикам обошел прошлогодний флагман Samsung Galaxy S9.

Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны

На первом месте рейтинга расположился iPhone 11 Pro Max, на второй — смартфон Samsung Galaxy. Замыкает топ-3 обновленного рейтинга еще один аппарат Samsung, Galaxy Note 10+.

Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны

Напомним, рейтинг лучших бюджетных смартфонов 2018 года возглавил Nubia M2. Малоизвестную марку производит китайская корпорация ZTE. На четырех следующих строчках рейтинга оказались гаджеты другой китайской корпорации — Xiaomi: Redmi Note 5, Redmi 5, Redmi 5 Plus и Redmi S2. Ранее самыми современными смартфонами в премиальном сегменте на данный момент являются пять моделей — Samsung Galaxy S9+, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2s и Asus Zenfone 5z.

Напомним, что министерство обороны США запретило торговлю смартфонами китайских брендов Huawei и ZTE на американских военных базах по всему миру. В Пентагоне пояснили, что данное решение было принято в связи с угрозой безопасности. 

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Источник: пресс-служба Роскачества
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