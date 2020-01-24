Москва, 24 января. Эксперты Роскачества составили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, Роскачество назвало лучшие бюджетные смартфоны, что среди лучших бюджетных гаджетов оказался Realme 5 Pro. По мнению экспертов, девайс имеет не самую выдающуюся камеру и дисплей с малым углом обзора. Кроме того, смартфон отличается мощным процессором, большим экраном, а также привлекательной ценой — около 16 тысяч рублей.

Кроме того, исследователи выделили Honor 20 Pro. По их мнению, он немного проигрывает другим моделям по качеству съемки, но имеет достаточную производительность, влагозащиту и высокую автономность. При этом Honor во многим характеристикам обошел прошлогодний флагман Samsung Galaxy S9.

На первом месте рейтинга расположился iPhone 11 Pro Max, на второй — смартфон Samsung Galaxy. Замыкает топ-3 обновленного рейтинга еще один аппарат Samsung, Galaxy Note 10+.

Напомним, рейтинг лучших бюджетных смартфонов 2018 года возглавил Nubia M2. Малоизвестную марку производит китайская корпорация ZTE. На четырех следующих строчках рейтинга оказались гаджеты другой китайской корпорации — Xiaomi: Redmi Note 5, Redmi 5, Redmi 5 Plus и Redmi S2. Ранее самыми современными смартфонами в премиальном сегменте на данный момент являются пять моделей — Samsung Galaxy S9+, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2s и Asus Zenfone 5z.

Напомним, что министерство обороны США запретило торговлю смартфонами китайских брендов Huawei и ZTE на американских военных базах по всему миру. В Пентагоне пояснили, что данное решение было принято в связи с угрозой безопасности.