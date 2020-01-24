Африканский союз проведет встречу по ливийскому кризису в Конго

Рабат, 24 января. Африканский союз (АС) проведет встречу, посвященную ливийскому кризису, в столице Республики Конго 30 января. Об этом сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме, передает агентство Algeria Press Service.

«30 января состоится встреча в Браззавиле по инициативе президента Республики Конго, который является председателем комитета высокого уровня АС по Ливии», — сказал Драме на прошедшей в столице Алжира встрече глав дипломатических ведомств стран, граничащих с Ливией.

Он отметил, что на предстоящей встрече АС хотелось бы достичь международной мобилизации и высокого уровня представительства, то есть присутствия глав государств.

«Важно, чтобы был услышан голос Африки, в том числе соседних с Ливией стран. В Ливии не удастся добиться стабильности, если не положить конец иностранным вмешательствам. Для урегулирования кризиса необходима исключительная мобилизация всех соседей Ливии и всей Африки», — подчеркнул глава МИД Мали.

Встреча Африканского союза по кризису в Ливии пройдет в преддверии саммита АС, который состоится в феврале в Эфиопии.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году после убийства многолетнего лидера североафриканского государства Муаммара Каддафи. Ливийскую столицу Триполи захватило террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем. Операцию, направленную на освобождение государства от бандформирований, в североафриканской стране ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на экономической конференции «Россия — Африка», прошедшей в июне 2019 года, Россия вносит свой вклад в урегулирование кризисов на африканском континенте, основываясь на сформулированном в АС принципе «африканским проблемам — африканское решение».

12 января в Триполи и окрестностях впервые за долгое время установилось перемирие благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина. 13 января в Москве состоялись межливийские переговоры, которые, по мнению экспертов, стали значимым шагом на пути разрешения кризиса в североафриканском государстве. После переговоров Хафтар написал Путину письмо с благодарностью и заявил о готовности вновь посетить Москву, чтобы продолжить работу над урегулированием ливийского кризиса.