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Общество

Галкин показал, как семья провожает его в дорогу

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Галкин показал, как семья провожает его в дорогу

Москва, 24 января. Телеведущий и комик Максим Галкин показал, как его провожают в дорогу жена Алла Пугачева с детьми.

Трогательная видеозапись была размещена на фан-страничке в Instagram сына шоумена Гарри.

«Вон они, провожают», — сказал Максим Галкин в начале видео, направив камеру на Пугачеву, детей и их собаку Марусю, сидящих на лестнице.

В конце видеоролика он попрощался с семейством у самых дверей.

«Пока-ааа», — гласит подпись видеоролика.

В комментариях поклонники звездной четы желают Галкину удачной дороги и умиляются семейной сцене. О том куда же направился юморист, не сообщается. Подписчики предполагают что юморист отправился на съемки очередного телевизионного шоу.

«Какой ты классный папа!» — @gulsina_sagadat.

«Как же не хочется уезжать из такого теплого (во всех отношениях) дома», — @o.ziabkina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока-ааа...????????????❤❤❤

A post shared by Гарри Галкин (@garri_galkin) on

Максим Галкин часто публикует в своих социальных сетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают двойняшки. Недавно он поделился видеозаписью, на которой его дети — шестилетние двойняшки Лиза и Гарри, занимаются музыкой и исполняют мировые хиты на французском языке.

Сначала шоумен показал, как Гарри исполняет композицию бельгийского шансонье Сальваторе Адамо Tombe la neige. А затем показал выступление дочери.

Лиза особенно поразила подписчиков телеведущего. Они отметили, с каким кокетством и артистизмом она исполнила знаменитую песню Les Champs Elysees Джо Дассена.

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Источник: 5 канал
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