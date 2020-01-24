Галкин показал, как семья провожает его в дорогу

Москва, 24 января. Телеведущий и комик Максим Галкин показал, как его провожают в дорогу жена Алла Пугачева с детьми.
Трогательная видеозапись была размещена на фан-страничке в Instagram сына шоумена Гарри.
«Вон они, провожают», — сказал Максим Галкин в начале видео, направив камеру на Пугачеву, детей и их собаку Марусю, сидящих на лестнице.
В конце видеоролика он попрощался с семейством у самых дверей.
«Пока-ааа», — гласит подпись видеоролика.
В комментариях поклонники звездной четы желают Галкину удачной дороги и умиляются семейной сцене. О том куда же направился юморист, не сообщается. Подписчики предполагают что юморист отправился на съемки очередного телевизионного шоу.
«Какой ты классный папа!» — @gulsina_sagadat.
«Как же не хочется уезжать из такого теплого (во всех отношениях) дома», — @o.ziabkina.
Максим Галкин часто публикует в своих социальных сетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают двойняшки. Недавно он поделился видеозаписью, на которой его дети — шестилетние двойняшки Лиза и Гарри, занимаются музыкой и исполняют мировые хиты на французском языке.
Сначала шоумен показал, как Гарри исполняет композицию бельгийского шансонье Сальваторе Адамо Tombe la neige. А затем показал выступление дочери.
Лиза особенно поразила подписчиков телеведущего. Они отметили, с каким кокетством и артистизмом она исполнила знаменитую песню Les Champs Elysees Джо Дассена.