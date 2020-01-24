Москва, 24 января. Минфин и Центральный банк продолжают работать над совершенствованием законопроекта о новом варианте накопительной пенсионной системы — гарантированном пенсионном плане.

Отмечается, что для тех, кто вступил в систему гарантированного пенсионного плана, будут предложены два варианта получения денег: получить пенсионный план с выплатами в течение многих лет или забрать накопления сразу, но заплатив НДФЛ. Таким образом, россиянам могут уменьшить плату за единовременное получение накопленной пенсии.

Как пишет газета «Известия», своеобразный ограничитель придуман для того, чтобы россияне получали прибавку к основной пенсии, а не всю сумму, которую можно быстро потратить.

Ранее стало известно, что индексация пенсионных выплат после принятия закона о поправке в Конституцию России будет проводиться и работающим пенсионерам. Об этом рассказала директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Кабмине РФ Талия Хабриева. В ходе дискуссии депутат от «Единой России» Михаил Тарасенко поинтересовался, будут ли после внесения поправки в основной закон индексироваться пенсии работающим пенсионерам.

По словам Хабриевой, в России создается система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также систематически осуществляется индексация пенсий в порядке, регламентированном на законодательном уровне. По ее словам, это говорит о том, что «не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта».

Госдума обсуждает в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию России. В своем проекте российский лидер Владимир Путин, в частности, предложил закрепить в основном документе постоянную индексацию пенсий в стране, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.