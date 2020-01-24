Совет Европы ищет консультантов для проведения реформ на Украине 

Москва, 24 января. Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы «Децентрализация и реформа местного самоуправления на Украине».

В документе говорится, что таким образом Совет Европы намерен поддержать реформу украинской системы государственной власти и местного самоуправления.

По данным издания RT, ранее украинский президент Владимир Зеленский вносил законопроект о децентрализации, однако затем под воздействием критики со стороны Верховной рады и экспертов отозвал его. Как считают эксперты, предложенный Зеленским документ только еще больше сосредоточивал власть в руках главы государства, а это не устраивало в том числе и западных партнеров Киева, которые требуют привлечения к работе над законодательным актом политических консультантов.

Отмечается, что организация пригласит для участия в тендере не менее трех потенциальных поставщиков для предоставления услуг на сумму от двух тысяч евро (пять тысяч евро для интеллектуальных услуг) до 55 тысяч евро без учета налогов.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уточнил, что вопрос государственного устройства на Украине сейчас является самым актуальным. По мнению эксперта, это доказывает факт, что до сих пор не разрешена ситуация вокруг статуса Донецкой и Луганской народных республик.