Китай поддержал инициативу Путина провести встречу глав «пятерки» Совбеза ООН

Пекин, 24 января. Китай поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина провести встречу глав пяти государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН, мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу», — говорится в сообщении Чуньин, опубликованном на сайте китайского МИД.

Напомним, 23 января в ходе выступления на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предложил провести встречу лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании. Президент РФ подчеркнул, что Москва, «не откладывая в долгий ящик», направит соответствующие приглашения главам «пятерки» Совбеза. Также российский лидер отметил, что провести встречу можно в любой точке мира.

ООН поддержала инициативу Путина, пишет НСН. Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, ООН поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, с предложением российского лидера согласился президент Франции Эммануэль Макрон. В Великобритании заявили, что ждут от Путина больше деталей, касающихся проведения саммита, сообщает телеканал «360».