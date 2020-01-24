Жители Алеппо отказываются покидать город, несмотря на атаки со стороны боевиков

Алеппо, 24 января. Местные жители не намерены покидать Алеппо несмотря на ожесточенные бои и провокации боевиков. Мирные горожане рассчитывают, что в ближайшее время жизнь в Алеппо вернется в мирное русло.

23 января российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что группировки радикальных боевиков «Исламская партия Туркестана» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещены на территории РФ) атаковали позиции сирийской правительственной армии вблизи Алеппо. Сообщается, что в ходе противостояния было ликвидировано 50 террористов, погибло 40 бойцов сирийской армии. Также военнослужащим САР пришлось покинуть позиции в населенных пунктах Самка и Хуайн-эль-Шааф.

В четверг также сообщалось, что трое мирных жителей погибли из-за террористических атак в Алеппо.

Террористы, занимающие западные и северо-западные окраины Алеппо, выпустили ракеты по жилым кварталам. Некоторые ракеты приземлились в районе Аз-Захра. В результате погиб ребенок, еще две женщины были убиты и трое мужчин получили ранения в результате падения снарядов в районе Нового Алеппо.