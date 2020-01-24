Москва, 24 января. Агентство Bloomberg прогнозирует, что «Детский мир», «Магнит» и Сбербанк войдут в число российских структур, которые, вероятно, в наибольшей степени выиграют от увеличения бюджетных расходов после смены российского правительства.

Bloomberg назвало компании РФ, которые увеличат прибыль от роста бюджетных расходов. Согласно оценкам аналитиков, после смены кабинета министров около 2,1 триллиона рублей будут выделены на реализацию поставленных руководством страны задач. Опрошенные журналистами эксперты уточнили, что группа компаний «Детский мир», а также ритейлер «Магнит» получат значительную прибыль из-за принятия мер по поддержке семей с детьми.

Кроме того, их прибыль может возрасти из-за предполагаемого увеличения средней зарплаты. Издание пишет, что рост бюджетных расходов приведет к улучшению показателей погашения кредитов. Это, должно положительно отразиться на таких компаниях как Сбербанк, а также TCS Group, в структуру которой входит «Тинькофф Банк».

Напомним, на реализацию послания президента РФ Владимира Путина в 2020 году потребуется около 450 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. В своей речи президент РФ предложил внести несколько поправок в Конституцию. После этого бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об отставке российского правительства.