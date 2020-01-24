Банк России отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Москва,24 января. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка. Об этом говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что финансово-кредитная организация по итогам третьего квартала 2019 года заняла 176 место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений. Отмечается, что финансовое учреждение является участником системы страхования вкладов. В Центробанке уточнили, что ключевым видом деятельности банка было кредитование компаний, финансирующих строительные проекты. При этом возникшие трудности в реализации этих проектов привели к формированию на балансе банка проблемных активов.

Так, более 60% кредитного портфеля было сформировано проблемной и безнадежной ссудной задолженностью.

Специалисты Банка России оценили кредитный риск и выявили снижение на 40% размера капитала организации. ЦБ уточнил, что руководство кредитной компании проводило непрозрачные для надзорного органа операции в целях сокрытия реального финансового положения.

Кроме того Центробанк отозвал лицензию у Кранбанка, зарегистрированного в городе Иваново. Регулятор лишил финансово-кредитную организацию лицензии на осуществление банковской деятельности за незаконные действия в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме того, банк нарушал профильное законодательство и не придерживался нормативных актов Центробанка.