Тиль Швайгер обвинил США в желании не допустить сближения России и Германии

Берлин, 24 января. Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер обвинил США в желании не допустить сближения ФРГ и России. Мнением артист поделился в эфире одного из телешоу.

Участие Швайгера в телепередаче было посвящено презентации его нового фильма. Однако актер не преминул затронуть актуальные вопросы международной политики.

«Неважно, демократ или республиканец — американцы всегда руководствовались одной максимой: мы должны предотвратить сближение Германии и Российской Федерации», — подчеркнул Швайгер.

Слова актера вызвали бурные аплодисменты у зрителей телешоу.

Кроме того, Швайгер высказался о стремлении Вашингтона быть «прежде всего». По мнению артиста, о президенте США Дональде Трампе много хорошего сказать нельзя. Отдать должное стоит той правде, которую говорит глава Белого дома, считает артист. Но «не в своих фейковых новостях, которые он распространяет». Швайгер пояснил, что имеет ввиду позицию «Америка прежде всего», которую Трамп не раз озвучивал.

Тиль Швайгер нередко высказывается на острые политические темы. В прошлом году актер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщила газета «Известия».

Швайгер поделился в соцсети Instagram коллажем с изображением министров обороны Соединенных Штатов, России и Германии. Глава Пентагона Марк Эспер на нем одет в костюм, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — в военную форму, а глава оборонного ведомства ФРГ Крамп-Карренбауэр изображена в виде уборщицы.

Швайгера сообщил, что мем показался ему смешным, и отметил, что коллаж говорит сама за себя.