У берегов Камчатки ожидают шторм с 10-метровыми волнами

Петропавловск-Камчатский. В Беринговом море у северо-восточного побережья Камчатки объявлено штормовое предупреждение, сообщает Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«25 января днем в Беринговом море у северо-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров», — сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что шторм в Беринговом море продлится до 26 января.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что штормовое предупреждение было объявлено Олюторском и Карагинском районах края.

В МЧС подчеркивают, что волны представляют опасность только для находящихся в море судов с низким классом, которые не укрыты в бухтах.

Спасатели рекомендуют судоходным компаниям принять меры повышенной безопасности.

17 января сообщалось, что сейсмостанция «Петропавловск» зафиксировала землетрясение в акватории Тихого океана, на глубине около 50 километров. Магнитуда подземного толчка составила 5,4. Толчки силой 2–3 балла ощущались в нескольких районах Петропавловска-Камчатского.