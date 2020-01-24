Ростех выводит на рынок уникальный парашют для эвакуации из небоскребов

Москва, 24 января. Ростех представит на рынке уникальный парашют «Шанс», который позволяет эвакуироваться из небоскреба в случае чрезвычайного происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что «Шанс» — это парашютная система, не имеющая аналогов в мире.

«Ее ключевая особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают», — приводит его слова РИА Новости.

В госкорпорации утверждают, что воспользоваться парашютом сможет даже человек, не имеющий специальной подготовки, поскольку «Шанс» сам раскрывается на нужной высоте. Новый парашют позволяет спастись из любого здания, высота которого не ниже 33 метров (средняя девятиэтажка), пишет НСН. Кроме того, «Шанс» изготовлен из инновационной ткани с низкой воздухопроницаемостью и имеет три купола, которые удерживают заданную скорость приземления. Новый парашют стабилизирует положение тела и не складывается при контакте со зданием.

Холдинг «Технодинамика», являющийся частью Ростеха, уже получил сертификат соответствия на «Шанс», благодаря чему может приступать к серийному производству. Дата поступления в продажу и розничная стоимость инновационного парашюта пока не называются, пишет «Газета.ру».

Ранее два мужчины прыгнули с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске, передает телеканал «360». Прыжок экстремалов попал на видео.