ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за китайского коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

ВОЗ не объявит режим ЧС из-за нового коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не станет объявлять режим ЧС из-за нового коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, проблема еще не обрела глобальных масштабов, хотя для самого Китая действительно стала чрезвычайной. Так или иначе, сейчас ВОЗ надеется, что уже принятых мер будет достаточно для того, чтобы избежать эпидемии. Напомним, что в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал ранее неизвестный для ученых вирус. По последним данным, число зараженных по всей стране превысило 800 человек, 25 из них погибли. На вокзалах и в аэропортах как самого Китая, так и за его пределами, введены особые меры для осмотра пассажиров.

В ООН оценили идею саммита «пятерки» Совбеза ООН поддерживает любые усилия по диалогу в Совете безопасности. Об этом ТАСС рассказал представитель всемирной организации Фархан Хак. Так он ответил на идею российского лидера Владимира Путина о проведении саммита пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН (России, Китая, США, Франции и Великобритании). По словам нашего президента, это необходимо из-за ситуации на мировой арене. Ведь сегодня целый ряд глобальных проблем может обернуться катастрофой для всего человечества. Свою инициативу по саммиту Владимир Путин озвучил в Иерусалиме на Всемирном форуме памяти жертв холокоста. И сейчас Кремль ждет официального ответа от других участников «пятерки» Совбеза.

ЦРУ опубликовало документы о Степане Бандере Соединенные Штаты неожиданно решили вспомнить об уроках истории. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) страны опубликовало архивные документы, посвященные украинскому националисту Степану Бандере. В докладе американской разведки представлен перевод статьи «Социалистического вестника», который издавался в США. В тексте Бандера упоминается как фашист и агент Гитлера. Причем сам документ ЦРУ рассекретила в рамках закона о разоблачении нацистских военных преступников. Но, несмотря на это, у самого Бандеры, который причастен к гибели тысяч человек в годы Второй мировой, немало сторонников и в современной Украине. К примеру, 1 января в Киеве прошло массовое факельное шествие в поддержку националиста. А украинские власти этой акции никак не препятствовали.