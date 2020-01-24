Обозреватель Forbes объяснил, из-за чего США могут проиграть войну в Евразии

Вашингтон, 24 января. США рискуют потерпеть поражение в случае военного конфликта в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

По мнению журналиста Штаты всегда ведут боевые действия вдали от своей территории, поэтому вынуждены оперативно перебрасывать на поле боя военных, технику и оборудование, что является не простой логистической задачей.

Как сообщает Лорен Томпсон, на данный момент военно-морские силы США используют флот из нескольких десятков транспортных кораблей, включая 65 ролкеров (суда для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров). По словам обозревателя, почти все транспортные средства уже давно устарели, и к выполнению поставленных задач готовы не более 40% судов.

Однако командование ВМС США находит выход из сложно ситуации — заранее размещать ролкеры с оборудованием вблизи с «потенциальными районами боевых действий».

Также отмечается, что в случае военных действий военно-морским силам будет разрешено использовать гражданские корабли. Однако и это не решит последующих задач с обеспечением американских войск.

Томпсон убежден, что противники США осведомлены о данной слабости американских ВМС.

«Хуже того, Россия недавно стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане, что позволяет предположить, что в случае конфликта между Востоком и Западом до пункта назначения доберутся далеко не все транспортники», — пишет журналист.

По его словам, из-за отсутствия морского транспорта даже «самые умелые наземные силы в мире» рискуют поздно вступить в бой и лишиться способности эффективно сражаться.

«США рискуют потерпеть поражение в возможной войне в Евразии», — считает Томпсон.

Он призывает Конгресс США немедленно приступить к модернизации транспортных кораблей, а также замене вышедших из строя судов современными аналогами американского производства.