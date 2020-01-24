Аналитики «Такском» определили самые популярные у россиян фрукты и овощи

Москва, 24 января. Аналитики платформы фискальных данных «Такском» назвали овощи и фрукты, которые пользовались наибольшей популярностью у россиян в 2019 году.

Среди фруктов самым востребованным у покупателей в России оказался банан. Следом за ним в рейтинге предпочтений российских потребителей оказалось яблоко. Среди фруктов россияне также отдают предпочтение цитрусовым. Наиболее востребованными из них ожидаемо оказались апельсины, мандарины и лимоны.

Кроме того, в 2019 году российские потребители предпочитали покупать виноград, грушу, гранат, персики и киви.

Рейтинг наиболее любимых россиянами овощей в минувшем году возглавил картофель. Следом за ним в списке предпочтений российских потребителей расположились огурцы, морковь и капуста. Помидоры, свеклу, баклажаны и перец россияне в 2019 году покупали реже, отмечают аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности призвал добавить в потребительскую корзину россиян мясо, рыбу, фрукты и овощи. Мнением глава государства поделился в ответ на вопрос о ее структуре.

Президент указал, что структура потребительской корзины россиян должна быть усовершенствована.