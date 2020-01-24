Мадуро обвинил оппозицию в краже свыше $500 млн

Каракас, 24 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил представителей оппозиции в краже свыше 500 млн долларов, которые выделили им в 2019 году США. С заявлением глава республики выступил в четверг в Каракасе.

В краже американских денег глава государства обвинил сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января прошлого года объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

«Уже и в Белом доме говорят о безостановочной коррупции со стороны оппозиционеров Гуайдо. Говорят о сумме, превышающей 500 млн долларов, которую они украли в 2019 году», — заявил Мадуро.

Президент Венесуэлы напомнил о сложной ситуации и коррупции в Венесуэле до 1999 года, когда к власти в стране пришел Уго Чавес, и в ходе мирной Боливарианской революции была свергнута так называемая Четвертая республика. Нынешнюю оппозицию Мадуро назвал наследниками «ужасающей гнили» разложившегося прежнего режима. Он подчеркнул, что нельзя позволять «старой прогнившей олигархии» вернуться в президентский дворец Мирафлорес.

Мадуро также заявил, что над всеми врагами Венесуэлы, которые выступают за введение санкций и военную интервенцию в страну, должно свершиться правосудие.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Хуана Гуайдо объявил себя «временным президентом» республики. В его поддержку выступили США, государства Евросоюза а также ряд других стран.

В ответ Мадуро заявил о попытке государственного переворота и иностранном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Его поддержали Россия, Турция, Китай и другие страны.