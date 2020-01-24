В России в 2020 году ожидается повышение цен на аренду жилья

Москва, 24 января. В текущем году стоимость аренды жилья в крупных городах Российской Федерации вырастет на 5-10%, прогнозируют агентства недвижимости.

Отмечается, что в Москве цена на жилье рядом с новыми станциями метро увеличится на 15-20%. Среди причин подорожания специалисты выделяют рост цен как на первичное, так и вторичное жилье, рост тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание собственников находиться в правовом поле.

«Собственники квартир хотят сохранить свой доход — хотя бы в пределах инфляции», — говорит директор по продажам компании «Колди» Максим Каварьянц.

На данный момент средняя стоимость съема однокомнатной квартиры в Москве составляет 13 тысяч рублей в месяц, «двушка» обойдется в 17 тысяч, а трехкомнатная квартира — 23 тысячи рублей, сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

В Москве же аренда «однушки» составляет 30 тысяч рублей, а за «трешку» придется отдать 50 тысяч рублей.

Как заявляет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в первом полугодии рост стоимости будет незначительным, однако во втором полугодии 2020 года ожидается всплеск почти на 7%.

Как подчеркивает Луценко, среди причин скачка — переход строительной отрасли на проектное финансирование. Из-за того, что с рынка уйдут застройщики, будет нехватка предложения.

Также отмечается, что в столице росту цен на квартиры будут способствовать обновление жилого фонда и повышенное внимание со стороны контролирующих органов.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, призвал все финансово-кредитные учреждения страны — не только с государственным участием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.