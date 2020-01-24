Роскачество опубликовало 5 правил безопасного онлайн-шоппинга

Москва, 24 января. Интернет-шоппинг может сопровождаться риском хищения персональных данных или потерей денежных средств. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества опубликовали 5 правил безопасного шоппинга в Сети, которые позволят избежать ряда проблем.

Как отмечают эксперты, самым надежным способом не потерять деньги является оплата покупки только после получения ее на руки. Отсюда и вытекает первое правило — «оплачивать покупки, только после доставки». Это обезопасит вас от мошенников или о получения неисправного или бракованного товара.

Второе правило — оплачивать онлайн-покупки не с основной карты или счета. Эксперты рекомендуют завести дополнительную карту или электронный кошелек, при помощи которых вы будете оплачивать покупки в Интернете. Введя данные карточки на ненадежном сайте, вы можете остаться без всех своих средств. Поэтому гораздо безопаснее будет оплачивать покупки со специального кошелька, на котором будет только необходимое для оплаты товара количество денег, сообщает специалисты.

Третье правило заключается в проверке адресной строки браузера на сайте магазина перед совершением покупки. У многих Интернет-магазинов есть «двойники», которые могут украсть ваши платежные данные.

«Обычно на такие сайты попадают те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя — этого делать ни в коем случае не стоит», — предупреждают в ведомстве.

Четвертое правило состоит в том, что перед покупкой необходимо убедиться, что у сайта есть цифровой сертификат, свидетельствующий о его безопасности. О безопасном соединении говорит изображение «закрытого замка» левее от адресной строки браузера.

И последнее правило — покупки лучше совершать из дома или работы — мест, где доступ к сетям wi-fi зашифрован. Открытые сети не защищены от внешнего вмешательства, не исключено хищение персональных данных.

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