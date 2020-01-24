Алсу ответила на критику в адрес своей дочери

Москва, 24 января. Певица Алсу ответила на критику подписчиков в адрес своей дочери в Instagram.

Певица опубликовала видеозапись, на которой ее дочь Микелла Абрамова играет на рояле, и поет песню «Любовь настала».

Большинство подписчиков Алсу были в восторге от музыкальных навыков ее дочери, однако были и те, кто посчитал, что выступление Микеллы было слабоватым.

«Не тот репертуар, она поет песни, к которым не подходит ее голос. К этой песне подходит сильный голос. Не вытягивает, нет звонкости, и надо похудеть», — @ilsiyagarafeeva. «Ни голоса, ни дыхания», — @zhanettaspirina. «Обычное пение как бы... Как у матери, ничего особенного и талантливого нет», — @olechkazmeeva82. «Ну, не знаю... Голос слабый... Есть немного... Но не для сцены... Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос...» — @elya50643. «Ну вот не трогает и все, крик, песня незрелой девочки, по возрасту еще нет возможности передать те чувства, которые несет эта песня», — @natalikafz.

Были и те, кто припомнил скандал с накруткой голосов для Микеллы в шоу «Голос».

«Если она так прекрасно поет, зачем было вести нечестную игру? Это подло...» — @shimmyshimmyyyaaa. «Какой конкурс дальше намерены купить? И доказать всему миру, что у безголовых есть талант. Талантище», — @cipugi_. «После отвратной истории с купленным «Голосом» искреннюю любовь уже не получить от зрителей, а голос обычный как у всех», — @tatyanamikitich.

Алсу была явно не в восторге от критики подписчиков, и она ответила одному из них.

«Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — ответила певица на выпады критиков в комментариях.

Напомним, что дочь Алсу ранее попала в скандал в шоу «Голос» весной 2019 года. Дочь певице Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов. Однако некоторые пользователи социальных сетей сочли итоги конкурса «проплаченными». Фанаты шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса были возмущены и многие знаменитости.

В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу. В ходе спецвыпуска награды получили все участники финала шестого сезона шоу.