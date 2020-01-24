Зафиксирована первая смерть от пневмонии нового типа в граничащей с РФ провинции КНР

Пекин, 24 января. Первый случай смерти от вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии зафиксирован в расположенном в 430 км от границы с Россией городе Суйхуа в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV ).

В настоящее время в провинции подтверждено четыре случая пневмонии нового типа. По одному заболевшему зарегистрированы в городах Дацин, Харбин и Муданьцзян. В городе Суйхуа заболевший скончался.

Тесный контакт с зараженными в провинции имели 380 человек. Под медицинским наблюдением находятся 487 граждан.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что количество летальных исходов от вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии в Китае достигло 25. Число зараженных превысило 800 человек.