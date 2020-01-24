Вильфанд пообещал десятиградусные морозы в европейской части России в феврале

Москва, 24 января. Температуры предстоящего февраля в европейской части России могут опускаться до 10 градусов ниже нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, на протяжении февраля могут случаться периоды похолодания до пяти-десяти градусов мороза. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что февраль в целом не будет холодным, но окажется «больше похож на зимний месяц».

В ближайшие выходные жителей Москвы ожидают облачная погода и небольшие осадки, сообщила «Газета.ру». Днем температура воздуха не будет превышать двух градусов тепла.