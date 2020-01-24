Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают и тратят на съем жилья студенты в РФ

Москва, 24 января. Аналитики подсчитали заработные платы и расходы на аренду жилья российских студентов. Согласно результатам исследования, самым невыгодным городом России для студентов признана Москва.

Столица признана самым невыгодным из крупных городов для студентов, которые работают и арендуют квартиру. Несмотря на то, что средняя зарплата у московских студентов выше, но им приходится больше всех отдавать за аренду (почти 80% зарплаты), сообщают аналитики сервиса «Авито».

Эксперты сопоставили заработную плату, которая предлагалась людям «без опыта работы» в четвертом квартале 2019 года и стоимость аренды однокомнатных квартир в 23 крупнейших городах Российской Федерации. Отмечается, что по России средняя предлагаемая зарплата на вакансии, где не требуется опыт — 32,6 тыс. рублей.

«Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. рублей) и Екатеринбурге (34,5 тыс. рублей)», — говорится в исследовании.

Сообщается, что меньше всего студентам готовы платить в Волгограде (23,3 тыс. рублей), Ульяновске (24,4 тыс. рублей) и Ижевске (25,1 тыс. рублей).

Несмотря на то, что в Москве предлагают самую высокую зарплату, студенты вынуждены отдавать 78% заработной платы за съем однокомнатной квартиры.

Петербургские студенты отдают за аренду 56% зарплаты. Снять «однушку» в Тюмени и Иркутске учащиеся могут за 51% и 52% от зарплаты соответственно.

«Наиболее доступные квартиры у студентов из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где аренда жилья составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно», — сообщают аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у студентов должна быть возможность выбирать новые направления или образовательные программы после второго курса обучения.