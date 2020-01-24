Число жертв коронавируса в Китае возросло до 25 человек

Пекин, 24 января. Количество подтвержденных случаев заражения вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV пневмонией в Китае в пятницу возросло до 830 человек. Об этом информируют комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Количество летальных исходов возросло до 25. Ранее сообщалось о 644 заболевших и 18 погибших.

На утро пятницы известно о 1072 предполагаемых случаях заболевания. В тяжелом состоянии находятся 177 пациентов. Вылечены 34 человека.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Японии второй зараженный коронавирусом 2019-nCoV человек.