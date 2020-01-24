Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Китай

Москва, 24 января. Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор давал рекомендацию российским туристам воздержаться от поездок в город Ухань, где был обнаружен источник вспышки смертельного вируса.

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемической ситуации», — сказано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также отмечает, что ведется активный мониторинг за авиарейсами, которые прибывают из КНР. Согласно данным на 23 января новых подозрений на заражение вирусом в РФ выявлено не было. Ведомство подчеркивает, что ситуация находится под контролем специалистов.

Россиянам, которые находятся на территории КНР не рекомендуется посещать зоопарки, мероприятия с участием животных, использовать медицинские маски для защиты органов дыхания, тщательно быть руки, пить только бутилированную воду и употреблять термически обработанную еду.

Напомним, что согласно последним данным, коронавирусом заразились не менее 830 человек, 25 скончались. Вспышка заболевания началась в городе Ухань, но сейчас случаи заболевания фиксируются по всему миру, в том числе и в США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока еще не собирается объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

Как отметил ранее руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ доктор биологических наук Михаил Щелканов, жителям Российской Федерации вирус пока не угрожает.

Специалист рекомендует россиянам воздержаться от путешествий в Китай и чаще обращаться к сайту Роспотребнадзора, если вам нужно выехать за пределы РФ.