«Вертолеты России» разработали новый вертолет для спецназа с усиленным вооружением

Москва, 24 января. Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал о разработке новой версии вертолета Ми-8АМТШ-ВН для спецназа с усиленным вооружением.

«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями — даже не самой машины, а дополнительного оборудования», — цитирует Богинского ТАСС.

Глава холдинга отметил, что в модернизированном варианте вертолета специального назначения улучшены «вопросы обнаружения, распознавания цели» и средства поражения.

Ранее RT сообщило, что к 9 мая 2020 года в России будут заложены два универсальных десантных вертолетоносца. Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов отметил, что суда будут иметь лучшие по сравнению с французскими «Мистралями» эксплуатационные и конструктивные характеристики. Их водоизмещение превысит 20 тыс. тонн.