Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины за бандеровский лозунг в Давосе

Москва, 24 января. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука в эфире телеканала «Россия 1» за высказанный в Давосе бандеровский лозунг «Слава Украине!».

Украинский премьер выступил на Ukrainian Breakfast 2020. Обращаясь к инвесторам, он посоветовал им выучить фразу «Слава Украине!», чтобы добиться успеха в стране. Видео с выступлением Гончарук опубликовал в соцсети Facebook.

Соловьев возмутился тем, что глава украинского правительства выступил с лозунгом запрещенных в России экстремистских организаций Украинская повстанческая армия (УПА1) и Организация украинских националистов (ОУН1) в день Всемирного форума памяти холокоста, и у него в голове «ничего не щелкает».

По мнению Соловьева, поступок украинского премьер-министра говорит о низком уровне интеллекта.

«Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом», — сказал Соловьев.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовала воевавшая в годы Второй мировой войны на стороне гитлеровцев против советских войск Украинской повстанческой армии. Приветствие пособников нацистов в последние годы обрело популярность на Украине, его публично произносят даже высшие должностные лица страны.

Ранее Гончарук заявил, что в органах государственной власти Украины трудится много «негодяев и подонков», сообщила «Газета.ру». По словам премьер-министра Украины, большая их часть в настоящее время пребывает в постоянном дискомфорте. Политик также отметил, что подобные личности либо лишились коррупционных схем, либо вскоре их потеряют.

1 Организация запрещена на территории РФ.