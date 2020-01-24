Пользователи Tinder смогут оповещать полицию об экстренных ситуациях на свиданиях

Даллас, 24 января. Американская компания Match Group, которая владеет мобильным сервисом для знакомств Tinder, добавит функцию, позволяющую оповещать полицию об опасных ситуациях на свиданиях, сообщается на официальном сайте приложения.

Сообщается, что для обеспечения безопасности пользователей сервиса, Match Group намерена внести некоторые обновления в приложение. В частности, Tinder будет интегрирован с приложением Noonlight, благодаря которому пользователь может оповещать правоохранительные органы о своем местоположении в случае возникновения опасности. В случае экстремальных ситуаций в ходе свидания, пользователи смогут незаметно и быстро оповестить стражей порядка.

В учетных записях пользователей будет указана информация, что они используют данную функцию. Разработчики считают, что это будет сдерживающим фактором, который позволит избежать ряда нежелательных ситуаций. Сообщается, что обновление будет доступно уже в конце января 2020 года для жителей США. В дальнейшем оно будет реализовано и для пользователей из других стран.

Отмечается, что также будет добавлена функция верификации, благодаря которой не удастся выдавать себя за других людей.

Сервис для знакомств Tinder был разработан в 2012 году. Приложение доступно в 190 государствах, в том числе и в Российской Федерации. Tinder был скачан более 340 миллионов раз, а в России им пользуются 5,7 миллиона человек.