Минкомсвязь РФ опубликовала предварительный список российских сайтов с бесплатным доступом

Москва, 24 января. Минкомсвязь РФ подготовила предварительный список интернет-сайтов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года.

Как сообщают «Известия», воспользоваться сервисами из списка можно будет даже при нулевом балансе на счету. Основные сотовые операторы получили перечень в понедельник на совещании, которое провел и.о. министра связи Константин Носков.

Сайты делятся на четыре категории: государственные информресурсы (госуслуги, сайты министерств и ведомств, региональных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информресурсы (мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell).

Минкомсвязи обещает расширить список.

В послании к Федеральному собранию 15 января российский президент Владимир Путин попросил правительство и депутатов Госдумы рассмотреть ускорение технологического законодательного пакета, подчеркнув важность исполнения нацпроектов по средствам программных продуктов отечественного производства. Президент добавил, что Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, другие национальные Интернет-ресурсы, и предложил проект «Доступный Интернет».

Позднее в Минкомсвязи сообщили, что в первую очередь бесплатным станет доступ к порталу госуслуг, а также к сайтам всех федеральных и региональных органов российской власти. Плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена с 1 марта 2020 года, передавала «Газета.ру».