Депутат Госдумы Зубарев предложил создать потребительскую корзину для студентов

Москва, 24 января. Депутат Государственной думы Виктор Зубарев предложил сформировать отдельную потребительскую корзину для студентов и учащихся.

По мнению парламентария, в корзину для студентов должны быть включены продукты, способствующие работе интеллекта и благотворно влияющие на физическое состояние молодых людей. В том числе в корзине должны присутствовать горький шоколад, орехи, сухофрукты и семена, зелень, ягоды, кофе и зеленый чай.

Как утверждает Зубарев, студенты нуждаются в льготах и поддержке со стороны государства, а перечисленные продукты положительно повлияют на жизнедеятельность молодежи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потребительская корзина в Российской Федерации должна быть скорректирована с учетом повышения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса. По его словам, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в стране.