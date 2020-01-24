ЦРУ обнародовало рассекреченные документы об «агенте Гитлера» Бандере

Вашингтон, 24 января. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне, которые касаются Степана Бандеры.

В четырехстраничном докладе разведки США от 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» лидера запрещенной в России экстремистских организаций Украинская повстанческая армия (УПА1) и Организация украинских националистов (ОУН1) называют «агентом Гитлера».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.

При этом за пять недель существования созданного Бандерой «государства» были убиты несколько тысяч поляков, 15 тысяч евреев и пять тысяч украинцев.

Подпись под документом гласит, что он рассекречен благодаря «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».

Возглавляемые Бандерой ОУН и УПА ответственны за множество преступлений, включая получившее название «Волынская резня» массовое уничтожение польского населения области в 1943 году.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что украинские националисты провели традиционное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Акцию поддержали около тысячи радикалов. В шествии приняли участие представители всеукраинского объединения «Свобода», запрещенной в России организации «Правый сектор»1, «Сокола», «Национального корпуса», «С-14» и других крайне правых движений.

1 Организация запрещена на территории РФ.