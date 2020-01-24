Измученного после 35-дневной голодовки Винника допрашивают в Париже

Париж, 24 января. Экстрадированный во Францию гражданин России Александр Винник был подвергнут допросу, несмотря на плохое самочувствие после его 35-дневной голодовки, сообщает адвокат Винника Зои Константопулу.

Как заявляет адвокат россиянина, во Франции не обращают внимание на состояние здоровья Винника и дают ему связаться с защитой.

«Винника допрашивают против его воли, а он измучен на 35-й день голодовки и бессонницы. Они не дают ему отсрочку, не позволяют ему связаться со мной», — заявила адвокат.

Ранее россиянин был экстрадирован в столицу Франции из Греции.

Напомним, что Александр Винник ранее был задержан в Греции по запросу США. Вашингтон обвиняет гражданина России в отмывании денег через криптовалютную биржу. Все обвинения Винник отрицает и заявляет о согласии быть выданным в Российскую Федерацию.