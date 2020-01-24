Советнику Трампа посоветовали сменить телефон из-за скандала со слежкой через WhatsApp

Вашингтон, 24 января. Старшему советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру и другим официальным лицам посоветовали заменить сотовые после появления данных о взломе телефона главы Amazon Джеффа Безоса. Подобный совет дал в своем интервью для CNN спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных расправ Аньес Калламар.

Калламар выразила «серьезную обеспокоенность» информацией о том, что с приложения WhatsApp, принадлежащего кронпринцу Саудовской Аравии, в 2018 году была загружена шпионская программа, благодаря которой велось наблюдение за Безосом. Калламар и ее коллега полагают, что озвученные данные могут свидетельствовать «о возможной вовлеченности наследного принца к слежке за Безосом с целью повлиять или заставить замолчать The Washington Post [также принадлежит Безосу], освещающую события в Саудовской Аравии».

«Я надеюсь на то, что зять Дональда Трампа и другие в настоящий момент проверяют и меняют свои сотовые телефоны, а также связываются с лучшими экспертами в области кибербезопасности с тем, чтобы помочь нам добраться до подноготной таких хакерских стратегий и политики», — заявила Калламар.

Ранее появилась информация, что наследный принц Саудовской Аравии в 2018 году мог переслать Безосу в WhatsApp шпионскую программу через видеофайл, позволившей вести наблюдение за предпринимателем. То, что его телефон взломан, Безос обнаружил в марте 2019 года, когда ознакомился с отчетом частных детективов, в котором было сказано, что за взломом стоят хакеры, сотрудничавшие с правительством Саудовской Аравии.

Как передавала «Газета.ру», посольство Саудовской Аравии в США отрицает подозрения и считает данные обвинения абсурдными.

Отметим, в ноябре прошлого года основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей, которые дорожат безопасностью своих сообщений и медиафайлов, удалить приложение WhatsApp. По словам Дурова, этот мессенджер не просто не защищает сообщения, а постоянно используется в качестве троянского коня для слежки за фотографиями и сообщениями, не относящимися к WhatsApp, передавал телеканал «360».