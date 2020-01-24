SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 c 60 микроспутниками

Лос-Анджелес, 24 января. Американский производитель космической техники SpaceX принял решение перенести дату запуска ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания сообщила об этом 24 января у себя в Twitter, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия.

«На данный момент в качестве даты запуска спутников Starlink намечен понедельник, 27 января», — сказано в сообщении SpaceX.

Сеть Starlink предназначается для обеспечения населения Земли высокоскоростным Интернетом, в том числе и на труднодоступных участках планеты за счет развертывания на орбите большого количества малогабаритных аппаратов (весом до полутонны). Планируется, что система сможет обеспечить широкополосный доступ в Сеть на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

На первом этапе SpaceX собирается обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету для населения южных штатов США к концу текущего года. По оценкам компании, проект обойдется в 10 миллиардов долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 7 января SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с пускового комплекса на базе американских ВВС на мысе Канаверал в штате Флорида.