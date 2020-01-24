Трамп огласит план ближневосточного регулирования до 28 января

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается огласить план ближневосточного регулирования до запланированного на 28 января визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. С заявлением американский лидер выступил во время общения с пресс-пулом во Флориде.

Глава Белого дома отметил, что американские власти «коротко» обсуждали с палестинцами план урегулирования и планируют продолжить обсуждение «через какое-то время»

«Я уверен, что они, возможно, сначала негативно отреагируют [на план], но на самом деле он очень позитивен для них», — подчеркнул Трамп.

Президент США назвал план великолепным и выразил уверенность в том, что он «на самом деле сработает».

Пресс-пул главы государства отметил, что Трамп общался с прессой в режиме не для печати, но позже дал разрешение опубликовать ответы на вопрос о ближневосточном урегулировании.

В пресс-службе Белого дома ранее сообщили, что 28 января Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Встречу с Нетаньяху в четверг в Иерусалиме провел вице-президент США Майкл Пенс.

Накануне для переговоров с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Палестину также прибыл президент России Владимир Путин, сообщило RT. Ожидается, что центральной темой переговоров станет развитие двустороннего сотрудничества, урегулирование арабо-израильского конфликта и обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке ситуации.