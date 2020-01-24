Сорос обвинил Facebook и Трампа в сговоре

Давос, 24 января. Компания Facebook и президент США Дональдом Трампом могли заключить тайное соглашение, согласно которому крупнейшая соцсеть мира помогает действующему американскому президенту в предвыборной гонке. С таким предположением выступил американский финансист Джордж Сорос, выступая на форуме в Давосе.

«Я думаю, что между Трампом и Facebook действует что-то вроде неформальной взаимопомощи или соглашения. Facebook будет сотрудничать [с Белым домом], чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook», — заявил Сорос.

Кроме того, Сорос заявил, что Трамп пренебрегает интересами США в пользу собственных.

Facebook и Google не в первый раз становятся объектами критики Сороса. Он обвиняет их в монополизации рынка, сопротивлении инновациям, а также создании зависимости от своих сервисов.

Напомним, Сорос — американский финансист и инвестор. Ряд стран обвиняет его во вмешательства во внутренние дела. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против действующей турецкой власти в 2013 году.

В России фонды Сороса «Открытое общество — фонд содействия» и «Открытое общество» признаны нежелательными организациями.

Всемирный экономический форум в Давосе начался 21 января и завершится в этот четверг. В нем принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.