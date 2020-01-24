В аэропорту Шарм-эль-Шейха будут предусмотрены особые условия для россиян

Каир, 24 января. Для российских туристов могут сделать отдельные постоянно закрепленные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте, сообщает РИА Новости ссылаясь на осведомленные источники. Отмечается, что такая схема уже действует почти два года в Международном аэропорту в Каире.

23 января российские специалисты по безопасности на авиатранспорте закончили очередной осмотр аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады.

«Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации», — сообщает источник.

Как передает источник, специалисты осмотрели все что их интересовало для обеспечения безопасности туристов из России без каких-либо ограничений.

Он сообщает, что две группы экспертов сами решали, за чем они будут наблюдать. Ознакомились с работой видеокамер и системой доступа персонала. Также российские специалисты провели инструктаж по обеспечению безопасности.

Авиасообщение России и Египта было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ). В апреле 2018 года сообщение между Москвой и Каиром было восстановлено. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.

В столице Египта пассажиры, следующие в Москву, досматриваются более тщательно, чем на других направлениях. Дополнительный досмотр пассажиров и их ручной клади производится непосредственно перед посадкой на борт.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что если проверка безопасности российскими специалистами пройдет успешно, то уже в апреле 2020 года авиасообщение между Россией и египетскими курортами может быть возобновлено.

1 Организация запрещена на территории РФ.