Россиянин Бурков в американском суде признал свою вину по двум пунктам обвинения

Вашингтон, 24 января. Экстрадированный в США из Израиля россиянин Алексей Бурков пошел на сделку со следствием, признав вину по двум пунктам обвинения.

«Да, я виновен», — ответил россиянин на вопрос судьи Томаса Эллиса о том, признает ли он вину по двум пунктам обвинения, на слушаниях в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния).

Обвинения касаются кражи личных данных и отмывании денег. Как передает ТАСС, россиянин таким образом изменил свое первоначальное заявление.

По словам судьи, Буркову грозит до 15 лет тюремного заключения после признания вины. Приговор огласят 8 мая.

Буркова задержали в Израиле в 2015 году, после чего власти страны приняли решение его экстрадировать в США по запросу Вашингтона. В МИД РФ отметили, что решение Иерусалима вызывает «крайнее сожаление и идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».

Ранее сообщалось, что обвинения россиянину были предъявлены по пяти пунктам, за что Буркову грозило 80 лет тюрьмы. Как считает обвинение, россиянин причинил ущерб, который равняется порядка 20 миллионам долларов. Минюст США полагает, что россиянин замешан в «электронном мошенничестве», мошенничестве с использованием устройств для доступа к данным, а также в сговоре с целью совершения мошеннических действий, передавала «Газета.ру». Кроме того, ему были предъявлены обвинения в краже персональные данные и отмывании денег.

Ранее в пресс-службе дипломатического представительства РФ в Вашингтоне сообщили, что российские дипломаты посетили в следственном изоляторе в американском штате Вирджиния Буркова.