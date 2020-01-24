Жириновский назвал ключевую причину распада СССР

Москва, 24 января. Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада. Об этом лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский написал на своем канале в одном из мессенджеров.

По мнению политика, предотвратить распад Советского Союза могло бы наличие многопартийности.

«Однопартийный режим погубил СССР. Если бы коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и социал-демократическую, и между ними была бы реальная конкуренция, то Советский Союз был бы вечным!» — отметил депутат.

СССР распался 25 декабря 1991 года, когда в обращении к советскому народу Михаил Горбачев заявил о завершении деятельности на посту президента. Перед этим руководители России, Украины и Белоруссии подписали так называемое Беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза. Документом также провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Владимир Жириновский основал одну из первых оппозиционных партий СССР — Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС) в 1990 году. Год спустя организация была перерегистрирована как Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что страна стоит перед угрозами, которые возникли после распада Советского Союза, и о которых никто ранее не задумывался.