Москва, 24 января. Сорок летательных аппаратов, ведущих разведку, были замечены у границ России. Это следует из инфографики, которая была опубликована в газете Вооруженных сил России «Красная звезда».

Согласно опубликованному материалу, за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО дважды поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы. Ни одного нарушения воздушного пространства России допущено не было.

В прошлую пятница «Красная звезда» сообщила, что у границ РФ были замечены 22 летательных аппарата, ведущих разведку.

Напомним, в середине декабря прошого года США предприняли попытку разведать территорию базы «Хмеймим». По информации СМИ, самолет ВВС США намеревался провести аэрофотосъемку техники на базе, но его полет был пресечен российскими истребителями.