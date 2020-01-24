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Россия

Разведку у границ РФ за неделю вели 40 летательных аппаратов

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Разведку у границ РФ за неделю вели 40 летательных аппаратов

Москва, 24 января. Сорок летательных аппаратов, ведущих разведку, были замечены у границ России. Это следует из инфографики, которая была опубликована в газете Вооруженных сил России «Красная звезда».

Согласно опубликованному материалу, за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО дважды поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушение границы. Ни одного нарушения воздушного пространства России допущено не было.  

В прошлую пятница «Красная звезда» сообщила, что у границ РФ были замечены 22 летательных аппарата, ведущих разведку.

Напомним, в середине декабря прошого года США предприняли попытку разведать территорию базы «Хмеймим». По информации СМИ, самолет ВВС США намеревался провести аэрофотосъемку техники на базе, но его полет был пресечен российскими истребителями.

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Источник: РИА Новости
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