Руководству ООН рекомендовали не использовать WhatsApp

ООН, 24 января. Руководство ООН не использует для рабочих переписок мессенджер WhatsApp, сообщает заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По словам представителя ООН, приложение расценивается как «незащищенный механизм коммуникации».

«На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш использует его», — заявил Фархан Хак.

Представитель Всемирной организации не стал комментировать предполагаемую причастность наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона руководителя Amazon Джеффа Безоса при помощи WhatsApp. По словам Хака, организации требуется больше информации.

«Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики и будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этими обвинениями», — заявил представитель ООН.

Ранее независимые эксперты ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе выступили с заявлением, в котором не исключалась причастность наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильного телефона миллиардера и основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии в 2018 году мог переслать Безосу в WhatsApp шпионскую программу через видеофайл, позволившей вести наблюдение за предпринимателем, являющегося также владельцем издания The Washington Post.

То, что его телефон взломан Безос обнаружил в марте 2019 года, когда ознакомился с отчетом частных детективов, в котором было сказано, что за взломом стоят хакеры сотрудничавшие с правительством Саудовской Аравии.

Как сообщает «Газета.ру», посольство Саудовской Аравии в США отрицает подозрения и считает данные обвинения абсурдными.