Иранский МИД обвинил власти США в террористических методах

Тегеран, 24 января. Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мосави прокомментировал слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который пригрозил убийством новому командующему спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Хук в беседе с журналистами газеты Asharq Al-Awsat заявил, что США могут убить Каани так же, как был убит его предшественник генерал Касем Сулемани.

«Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба»,— заявил Хук.

В ответ Мосави заявил, что подобные высказывания со стороны американских дипломатов лишь подтверждают, что США применяют тактику террористов.

«Слова этого чиновника – это официальное заявление и явное доказательство терроризма, который использует американское правительство», — заявил Мосави.

Высказывания Хука для Федерального агентства новостей ранее прокомментировал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков. Он напомнил, что убийство генерала Сулеймани является настоящим преступлением со стороны США. При этом, Вашингтон так и не предоставил доказательств какой-либо угрозы со стороны иранского генерала, пишет «Газета.ру». Он подчеркнул, что американская политика ведет отношения с Ираном в тупик и фактически вынуждает его получить ядерное оружие, чтобы сдержать американскую агрессию. Кроме того, политика США по физическому устранению своих противников неизбежно подорвет существующую систему международных отношений.